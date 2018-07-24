Северная Корея начала демонтаж объектов ракетного комплекса

КНДР начала демонтаж ключевых объектов на площадке

Северная Корея начала демонтаж ключевых объектов на площадке ракетно-космического комплекса Сохэ. Об этом сообщает Reuters.

"Поскольку считается, что эти объекты играют важную роль в разработке технологий для программы межконтинентальных баллистических ракет Севера, эти усилия представляют собой значительную мерe укрепления доверия со стороны Северной Кореи", - говорится в сообщении.

Так, доклад экспертов 38-го аналитического центра был представлен на фоне вопросов о готовности Северной Кореи выполнить обязательства, взятые Ким Чен Ыном на саммите с президентом США Дональдом Трампом.

Лидер КНДР в ходе саммита с Трампом 12 июня обязался провести денуклеаризацию Корейского полуострова. В подписанном документе лидер КНДР подтвердил приверженность "прочному и стабильному миру".

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что лидер Северной Корее (КНДР) Ким Чен Ын выполнит подписанный договор о денуклеаризации страны.