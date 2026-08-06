КНДР передала Росії понад 100 ракет: в ISW попередили про нову загрозу для України

У Головному управлінні розвідки Міноборони України повідомили, що на заході Росії розпочалося розгортання північнокорейського ракетного підрозділу у складі близько 90 солдатів, оснащеного 120 балістичними ракетами та шістьма пусковими установками.

Крім того, Північна Корея раніше вже відправила до Росії партію з 40 північнокорейських балістичних ракет КН-23/24.

В ISW зазначили, що використання Росією північнокорейських ракет надасть КНДР можливість проводити польові випробування та отримувати зворотний зв’язок для вдосконалення ракет.

Аналітики вважають, що Росія та КНДР прагнуть скористатися обмеженими запасами українських перехоплювачів для перехоплення балістичних ракет, щоб перевірити характеристики північнокорейських ракет".

При цьому додавання більшої кількості північнокорейських ракет до арсеналу Росії, ймовірно, дозволить їй у найближчому майбутньому активізувати балістичні ракетні удари по Україні, не вдаючись до використання своїх запасів.

Північнокорейські ракети, що мають більшу бойову навантаження, але меншу точність, найімовірніше, спричинять більш масштабні руйнування та жертви, особливо серед цивільного населення та мешканців.