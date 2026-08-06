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КНДР передала России более 100 ракет: в ISW предупредили о новой угрозе для Украины

08:50 06.08.2026 Чт
2 мин
Россия активизирует удары по Украине, не исчерпывая своих запасов
aimg Татьяна Степанова
Фото: КНДР передала России более 100 ракет (Getty Images)

Северная Корея перебросила в Россию партию из более чем 100 баллистических ракет и специализированные ракетные подразделения. Это приведет к еще более масштабным разрушениям и жертвам среди гражданского населения в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

В Главном управлении разведки Минобороны сообщили, что на западе России началось развертывание северокорейского ракетного подразделения в составе около 90 солдат, оснащенного 120 баллистическими ракетами и шестью пусковыми установками.

Кроме того, Северная Корея ранее уже отправила в Россию партию из 40 северокорейских баллистических ракет КН-23/24.

В ISW отметили, что использование Россией северокорейских ракет предоставит КНДР возможность проводить полевые испытания и получать обратную связь для усовершенствования ракет.

Аналитики считают, что Россия и КНДР стремятся воспользоваться ограниченными запасами украинских перехватчиков для перехвата баллистических ракет, чтобы проверить характеристики северокорейских ракет.

При этом добавление большего количества северокорейских ракет в арсенал России, вероятно, позволит ей в ближайшем будущем активизировать баллистические ракетные удары по Украине, не прибегая к использованию своих запасов.

Северокорейские ракеты, имеющие большую боевую нагрузку, но меньшую точность, вероятнее всего, повлекут за собой более масштабные разрушения и жертвы, особенно среди гражданского населения и жителей.

КНДР разворачивает ракетное подразделение в России

Напомним,на западе России началось развертывание ракетного подразделения Северной Кореи.

По данным Главного управления разведки, в Воронежской области формируют подразделение, в которое могут войти около 90 северокорейских военнослужащих и шесть пусковых установок со 120 баллистическими ракетами.

В то же время, Россия, вероятно, получила новую партию баллистических ракет от Северной Кореи и стала активнее их применять после почти годового перерыва.

По данным Reuters, украинские радары зафиксировали ракетные следы, соответствующие северокорейским KN-23 или KN-24, при ударе по селу Радушном вблизи Кривого Рога.

Тогда ракета КНДР попала по дому многодетной семьи. Погибли супруги и семь детей.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что агрессор объединился с "сумасшедшим режимом" в Северной Корее ради ракет и убийства украинских детей.

В МИД Украины подчеркнули, что ракетные подразделения КНДР в России в случае развертывания станут законной военной целью.

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