КНДР передала России более 100 ракет: в ISW предупредили о новой угрозе для Украины

В Главном управлении разведки Минобороны сообщили, что на западе России началось развертывание северокорейского ракетного подразделения в составе около 90 солдат, оснащенного 120 баллистическими ракетами и шестью пусковыми установками.

Кроме того, Северная Корея ранее уже отправила в Россию партию из 40 северокорейских баллистических ракет КН-23/24.

В ISW отметили, что использование Россией северокорейских ракет предоставит КНДР возможность проводить полевые испытания и получать обратную связь для усовершенствования ракет.

Аналитики считают, что Россия и КНДР стремятся воспользоваться ограниченными запасами украинских перехватчиков для перехвата баллистических ракет, чтобы проверить характеристики северокорейских ракет.

При этом добавление большего количества северокорейских ракет в арсенал России, вероятно, позволит ей в ближайшем будущем активизировать баллистические ракетные удары по Украине, не прибегая к использованию своих запасов.

Северокорейские ракеты, имеющие большую боевую нагрузку, но меньшую точность, вероятнее всего, повлекут за собой более масштабные разрушения и жертвы, особенно среди гражданского населения и жителей.