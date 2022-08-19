ua ru
Пт, 19 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

КНДР відкинула пропозицію Сеула щодо денуклеаризації в обмін на економічну допомогу

Новость на русском →
Пхеньян, П'ятниця 19 серпня 2022 06:42
КНДР відкинула пропозицію Сеула щодо денуклеаризації в обмін на економічну допомогу Фото: сестра глави КНДР Кім Є Чжон (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Влада КНДР ніколи не прийме пропозицію Південної Кореї про денуклеаризацію в обмін на економічну допомог, заявила Кім Є Чжон, сестра лідера КНДР Кім Чен Ина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на південнокорейське агентство Yonhap.

За її словами, ініціатива адміністрації президента Республіки Корея Юн Сок Єля "верхом дурості" і являє собою лише копію пропозиції іншого південнокорейського президента Лі Мен Бака.

На її думку, припущення, що КНДР погодиться зробити кроки з денуклеаризації, є спочатку невірною передумовою.

Кім Є Чжон також заявила, що окремі представники Південної Кореї нібито підривають епідемічну ситуацію в КНДР.

Нагадаємо, Північна Корея в середу провела випробувальний пуск двох крилатих ракет у бік Жовтого моря.

У травні КНДР здійснила пуск трьох балістичних ракет. За оцінками Сеула, одна з них була міжконтинентальною.

Також раніше лідер КНДР Кім Чен Ин заявив про готовність до застосування ядерної зброї в потенційному конфлікті з США і Південною Кореєю.

Крім того, в МЗС КНДР заявили, що місцеві військові навчання США і Південної Кореї в майбутньому можуть викликати "нову Корейську війну".

Читайте РБК-Україна в Google News
КНДР
NEWS
Зеленський назвав єдину умову для переговорів з РФ
Зеленський назвав єдину умову для переговорів з РФ
DAILY
Олексій Антипович: Абсолютна більшість українців не готова йти до поступок агресорам
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Олексій Антипович: Абсолютна більшість українців не готова йти до поступок агресорам