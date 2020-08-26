В КНДР опубликовали фото Ким Чен Ына на фоне слухов о его болезни

На фоне слухов о болезни лидера Северной Кореи Ким Чен Ына его фото появились в прессе. Также сообщается, что он провел заседание Политбюро центрального комитета Трудовой партии.

Фото опубликовало Центральное телеграфное агентство КНДР.

Сообщается, что Ким Чен Ын возглавлял заседание. На нем руководство страны обсудило усиление работы по борьбе с коронавирусом и введение противоэпидемических мер.

Кроме того, обсуждались меры по предотвращению ущерба от тайфуна в связи с тем, что провинции Южный Хванхэ, Южный Пхенан и Северный Пхенан по прогнозам в ближайшие дни попадут под удар стихии.

Фото: Ким Чен Ын собрал Политбюро (kcna.kp)

Напомним, ранее разведка Южной Кореи сообщила, что Ким Чен Ын делегировал часть обязанностей своим помощникам, в том числе сестре Ким Е Чжон, которая возглавляет партийный отдел пропаганды.

Позже New York Post со ссылкой на бывшего чиновника Южной Кореи сообщило, что лидер КНДР впал в кому, но до сих пор жив; это якобы и стало причиной передачи полномочий его сестре.

Утверждалось, что Ким Чен Ын якобы серьезно болен, поэтому редко проводит публичные выступления в этом году. А сестра северокорейского диктатора готова помочь ему управлять страной.