Лидер Северной Кореи, возможно, впал в кому, - NYP

Фото: Ким Чен Ын (flickr.com/statephotos)

Ким Чен Ын жив, но может находиться в коме

Лидер Северной Кореи (КНДР) Ким Чен Ын, возможно, впал в кому, но до сих пор жив. Именно поэтому сестре северокорейского диктатора Ким Е Чжон были делегированы часть полномочий.

Об этом сообщает американское издание New York Post со ссылкой на бывшего чиновника Южной Кореи Чан Со Мина.

Бывший помощник покойного южнокорейского президента утверждает, что Ким Чен Ын серьезно болен, поэтому очень редко проводит публичные выступления в этом году.

Чан Со Мин добавил, что сестра северокорейского диктатора готова помочь ему управлять страной.

"Полная структура преемственности не сформирована, поэтому Ким Е Чжон выдвигается на первый план, поскольку вакуум не может поддерживаться в течение длительного периода", - пояснил он.

Напомним, это уже не впервые в этом году появляется информация о болезни лидера КНДР Ким Чен Ына. В начале года северокорейский диктатор длительное время не появлялся на публике, а источники говорили, что он сложно переносит последствия операции на сердце.

В мае Ким Чен Ын снова исчез из публичного пространства на три недели.

Недавно разведка Южной Кореи заявила, что Ким Чен Ын делегировал часть полномочий своей сестре Ким Е Чжон и помощникам.