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Глава КНДР делегировал часть полномочий сестре

КНДР, Четверг 20 августа 2020 19:12
Глава КНДР делегировал часть полномочий сестре
Фото: Ким Чен Ын (kremlin.ru)
Автор: РБК-Украина

Ким Е Чжон будет отвечать за политику КНДР в отношении США и Южной Кореи

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын делегировал часть обязанностей своим помощникам, в том числе сестре Ким Е Чжон. Сейчас она возглавляет партийный отдел пропаганды.

Об этом сообщает разведка Южной Кореи, передает BBC.

Согласно данным разведки, Ким по-прежнему сохраняет "абсолютную власть", но делегировал различные направления политики другим, чтобы снизить уровень стресса. Е Чжон теперь будет руководить "общими делами государства".

Сестра лидера КНДР теперь отвечает за политику Пхеньяна в отношении Соединенных Штатов и Южной Кореи, помимо других вопросов политики. Теперь Е Чжон является "фактическим лидером номер два", однако, по данным разведки, Ким Чен Ын "не выбрал преемника".

Отметим, Ким Е Чжон является младшей сестрой Ким Чен Ына. С первого дня правления брата она была рядом с ним. Их дружеские и доверительные отношения, скорее всего, завязались еще в конце 1990-х. Тогда они вместе учились в частной школе в Швейцарии и жили в изоляции - в отдельном доме под охраной.

Напомним, Ким Чен Ын назначил нового премьер-министра КНДР, ним стал заместитель главы Трудовой партии Кореи Ким Док Хуна.

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