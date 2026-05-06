КНДР офіційно відмовилась від об’єднання з Південною Кореєю

Північна Корея оновила конституцію і визначила свою територію як таку, що межує з Південною Кореєю. З документа прибрали всі згадки про можливе возз’єднання двох країн.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Як зазначає видання, перегляд, який був прийнятий на березневому засіданні Верховних народних зборів, законодавчого органу Пхеньяна, є першим випадком, коли Північна Корея додала територіальний пункт до своєї конституції.
Тепер КНДР визначає свою територію, як землі, що межують з Китаєм, Росією та Південною Кореєю, включаючи територіальні води та повітряний простір.
У пункті також йдеться, що Північна Корея "ніколи не потерпить жодного порушення" своєї території, але не уточнюється місцеперебування її кордону з Південною Кореєю та не згадуються прямо спірні морські кордони, такі як Північна гранична лінія в Жовтому морі.
Також з основного документа зникли всі згадки про возз'єднання Кореї, включаючи такі терміни, як "мирне возз'єднання" та "велика національна єдність".
З основного документа було прибрано досягнення покійного засновника держави Кім Ір Сена та покійного батька нинішнього лідера Кім Чен Іра.
Нова редакція Конституції підвищила статус Кім Чен Ина, він названий главою держави і вперше став вищим за Верховні народні збори.
Йому також надається право командувати ядерними силами та делегувати ці повноваження.
Конфлікт між КНДР і Південною Кореєю триває з середини XX століття і бере початок після Другої світової війни, коли Корею поділили на дві зони впливу - радянську на півночі та американську на півдні.
У 1950 році почалася Корейська війна, яка тривала до 1953 року і завершилася перемир’ям, але не мирним договором. Це означає, що формально війна досі не закінчена.
Після війни країни розвивалися зовсім по-різному: Південна Корея стала демократичною та економічно розвиненою державою, а КНДР - ізольованою авторитарною країною з жорстким контролем влади.
Між ними існує демілітаризована зона, яка є однією з найбільш укріплених кордонів у світі.
Час від часу між сторонами виникають військові інциденти, артилерійські обстріли або ракетні запуски з боку КНДР.
У жовтні 2024 року КНДР офіційно визнала Південну Корею "ворожою державою".
Північна Корея також активно розвиває ядерну програму, що є головним джерелом напруги в регіоні.
За даними Bloomberg, ядерний арсенал КНДР вже здатен подолати систему протиракетної оборони США.