КНДР официально отказалась от объединения с Южной Кореей

Как отмечает издание, пересмотр, который был принят на мартовском заседании Верховного народного собрания, законодательного органа Пхеньяна, является первым случаем, когда Северная Корея добавила территориальный пункт в свою конституцию.

Теперь КНДР определяет свою территорию, как земли, граничащие с Китаем, Россией и Южной Кореей, включая территориальные воды и воздушное пространство.

В пункте также говорится, что Северная Корея "никогда не потерпит никакого нарушения" своей территории, но не уточняется местонахождение ее границы с Южной Кореей и не упоминаются прямо спорные морские границы, такие как Северная пограничная линия в Желтом море.

Также из основного документа исчезли все упоминания о воссоединении Кореи, включая такие термины, как "мирное воссоединение" и "великое национальное единство".

Из основного документа были убраны достижения покойного основателя государства Ким Ир Сена и покойного отца нынешнего лидера Ким Чен Ира.

Новая редакция Конституции повысила статус Ким Чен Ына, он назван главой государства и впервые стал выше Верховного народного собрания.

Ему также предоставляется право командовать ядерными силами и делегировать эти полномочия.