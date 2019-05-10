В КНДР обнародовали фото ракетных запусков при участии Ким Чен Ына

Государственные СМИ Северной Кореи (КНДР) опубликовали в пятницу, 10 мая, фотографии с места состоявшихся накануне учений с запуском ракет, названных "дальнобойными ударными средствами". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Северокорейское информагентство KCNA.kp.

На одном из снимков запечатлен непосредственный момент запуска ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса.

Учения посетил лидер КНДР Ким Чен Ын. Он прибыл на одну из оборонительных частей, расположенной на западе страны, откуда он лично наблюдал за "нанесением огневого удара различных дальнобойных ударных средств".

По сообщению агентства, Ким Чен Ын "выразил удовлетворение, увидев маневрирование и развертывание частей для нанесения огневого удара.

Напомним, 4 мая в Северной Корее запустили несколько ракет малой дальности.