У КНДР оприлюднили фото ракетних запусків за участю Кім Чен Ина

Державні ЗМІ Північної Кореї (КНДР) опублікували в п'ятницю, 10 травня, фотографії з місця відбулися напередодні навчань з запуском ракет, названих "далекобійними ударними засобами". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Північнокорейське інформагентство KCNA.kp.

На одному зі знімків зображено безпосередній момент запуску ракети оперативно-тактичного ракетного комплексу.

Навчання відвідав лідер КНДР Кім Чен Ин. Він прибув на одну з оборонних частин, розташованої на заході країни, звідки він особисто спостерігав за "нанесенням вогневого удару різних далекобійних ударних засобів".

За повідомленням агентства, Кім Чен Ин "висловив задоволення, побачивши маневрування і розгортання частин для нанесення вогневого удару.

Нагадаємо, 4 травня в Північній Кореї запустили декілька ракет малої дальності.