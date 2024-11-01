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КНДР обіцяє "твердо стояти поруч" з Росією у війні проти України

Ілюстративне зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Диктатор Корейської Народно-Демократичної Республіки (КНДР) Кім Чен Ин наказав "не озираючись" підтримувати російських терористів та їх народ в "священній війні". Північна Корея стоятиме поруч із "російськими товаришами" до самого кінця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Міністерства закордонних справ (МЗС) Північної Кореї Цой Сон Хі, яку цитує "РИА Новости".

"Від самого початку "СВО" (повномасштабної війни, - ред.) Кім Чен Ин дав вказівку, щоб ми, ні на кого не озираючись, незмінно підтримували і надавали допомогу російській армії і російському народу в їхній "священній війні"... Ми запевняємо, що до переможного дня завжди будемо твердо стояти поруч із нашими російськими товаришами", - заявила голова північнокорейського МЗС під час розмови з російським колегою Сергієм Лавровим. 

КНДР відправила війська в Україну

Недавно стало відомо, що Північна Корея направила своїх військових для підтримки Росії у війні проти України. За словами російського диктатора Володимира Путіна, цей крок є частиною "стратегічного партнерства" між Російською Федерацією та Корейською Народно-Демократичною Республікою (КНДР).

Кирило Буданов, голова Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України, повідомив, що військовослужбовці з КНДР можуть розпочати бойові дії на українському фронті вже в листопаді.

Згідно з інформацією Financial Times, яка посилається на дані української розвідки, близько трьох тисяч північнокорейських військових вже прибули в Курську область Росії і розміщені приблизно за 50 км від українського кордону.

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