RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

КНДР обещает "твердо стоять рядом" с Россией в войне против Украины

Иллюстративное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Диктатор Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ын приказал "без оглядки" поддерживать российских террористов и их народ в "священной войне". Северная Корея будет стоять рядом с "российскими товарищами" до самого конца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Министерства иностранных дел (МИД) Северной Кореи Цой Сон Хи, которую цитирует "РИА Новости".

"С самого начала "СВО" (полномасштабной войны, - ред.) Ким Чен Ын дал указание, чтобы мы, ни на кого не оглядываясь, неизменно поддерживали и оказывали помощь российской армии и русскому народу в их "священной войне"... Мы заверяем, что до победного дня всегда будем твердо стоять рядом с нашими российскими товарищами", - заявила глава северокорейского МИД во время разговора с российским коллегой Сергеем Лавровым. 

КНДР отправила войска в Украину

Недавно стало известно, что Северная Корея направила своих военных для поддержки России в войне против Украины. По словам российского диктатора Владимира Путина, этот шаг является частью "стратегического партнерства" между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой (КНДР).

Кирилл Буданов, глава Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины, сообщил, что военнослужащие из КНДР могут начать боевые действия на украинском фронте уже в ноябре.

Согласно информации Financial Times, которая ссылается на данные украинской разведки, около трех тысяч северокорейских военных уже прибыли в Курскую область России и размещены примерно в 50 км от украинской границы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияКНДРВойна в Украине