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В КНДР обещают продемонстрировать новое стратегическое оружие

Новости » Политика     01.01.2020 - 04:44
В КНДР обещают продемонстрировать новое стратегическое оружие
Фото: Ким Чен Ын (flickr.com/koreanet)

Дальнейшее ядерное сдерживание со стороны Пхеньяна будет зависеть только от позиции Вашингтона

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея в ближайшем будущем продемонстрирует "новое стратегическое оружие". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.

По его словам, КНДР приостановила запуски межконтинентальных баллистических ракет ради установления доверия с США, а дальнейшее ядерное сдерживание со стороны Пхеньяна будет зависеть только от позиции Вашингтона.

"В своем заявлении он подтвердил, что мир станет свидетелем нового стратегического оружия, которым КНДР будет обладать в ближайшем будущем", - говорится в сообщении ЦТАК.

Северная Корея также пригрозила пойти "другим путем" в случае, если власти Вашингтона не согласятся на уступки в переговорах по денуклеаризации Корейского полуострова. Ким Чен Ын добавил, что не даст Соединенным Штатам воспользоваться диалогом с Пхеньяном в своих целях.

По словам северокорейского лидера, если США не откажутся от своей враждебной политики в отношении КНДР, "денуклеаризации не будет никогда".

РБК-Украина писало, что Северная Корея собирается ввести жесткую политику в отношении США в качестве "рождественского подарка" для Белого дома.

Позже президент США Дональд Трамп отреагировал на предупреждения Северной Кореи о "рождественском подарке", заявив, что Соединенные Штаты "очень успешно справятся с этим".

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Новости Украины КНДРКим Чен Ын
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