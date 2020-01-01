У КНДР обіцяють продемонструвати нову стратегічну зброю

Фото: Кім Чен Ин (flickr.com/koreanet)

Подальше ядерне стримування з боку Пхеньяну буде залежати тільки від позиції Вашингтона

Лідер КНДР Кім Чен Ин заявив, що Північна Корея в найближчому майбутньому продемонструє "нова стратегічна зброя". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap.

За його словами, КНДР призупинила запуски міжконтинентальних балістичних ракет заради встановлення довіри з США, а подальше ядерне стримування з боку Пхеньяну буде залежати тільки від позиції Вашингтона.

"У своїй заяві він підтвердив, що світ стане свідком нового стратегічного зброї, яким КНДР буде мати в найближчому майбутньому", - йдеться в повідомленні ЦТАК.



Північна Корея також пригрозила піти "іншим шляхом" у разі, якщо влада Вашингтона не погодяться на поступки в переговорах з денуклеаризації Корейського півострова. Кім Чен Ин додав, що не дасть Сполученим Штатам скористатися діалогом з Пхеньяном у своїх цілях.

За словами північнокорейського лідера, якщо США не відмовляться від своєї ворожої політики стосовно КНДР, "денуклеаризації не буде ніколи".

РБК-Україна писало, що Північна Корея збирається ввести жорстку політику стосовно США в якості "різдвяний подарунок" для Білого дому.

Пізніше президент США Дональд Трамп відреагував на попередження Північної Кореї про "різдвяний подарунок", заявивши, що Сполучені Штати "дуже успішно впораються з цим".