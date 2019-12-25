В Китае испытали баллистическую ракету, способную поражать цели в США

Фото: JL-3 (twitter.com/newsypeople)

Запуск ракеты состоялся 22 декабря в Бохайском заливе у берегов северного Китая

Стратегическая субмарина военно-морского флота Китая провела испытательные стрельбы баллистической ракеты JL-3, которая способна нести ядерный заряд и поражать любые цели на территории Соединенных Штатов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Times.

Как сообщается, запуск ракеты состоялся 22 декабря в Бохайском заливе у берегов северного Китая.

Это уже четвертые испытания JL-3 за последние два года. Лодка Китайской Народной Республики провела запуск на фоне сообщения Пентагона о готовности к испытаниям ракет большой дальности Северной Кореей.

За запуском баллистической ракеты следили американские спутники. Они установили, что ракета летела в сторону Запада. Источники детали запуска не сообщили, но отметили, что он прошел успешно.

В Пентагоне заявил, что не располагает информацией о запуске.

Напомним, 28 ноября КНДР произвела запуск ракет в сторону Японии. Был осуществлен запуск двух баллистических ракет, ни одна из которых не достигла японской экономической зоны. В Японии назвали запуск ракет Северной Кореей международной угрозой.

В Государственном департаменте США заявили, что следят за ситуацией и тесно консультируются с Южной Кореей и Японией.