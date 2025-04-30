КНДР несе відповідальність за війну РФ проти України, - Держдеп США

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю Державного департаменту США Теммі Брюс на брифінгу.

"Північна Корея не допомагає. Вони не допомагають. Є інші країни, які також сприяють цій бійні, і їхні дії дозволяють їй продовжуватися. Треті країни, такі як Північна Корея, увічнили російсько-українську війну і несуть за неї відповідальність", - сказала вона.

Речниця Держдепу наголосила, що США "турбовані прямою участю Північної Кореї у війні". Вона також закликала КНДР припинити допомагати РФ у війні, нагадавши, що це порушує резолюції Радбезу ООН.

"Розгортання Північною Кореєю військ у Росії та будь-яка підтримка, яку Російська Федерація надає КНДР у відповідь, має припинитися", - заявила Брюс.