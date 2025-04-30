КНДР несе відповідальність за війну РФ проти України, - Держдеп США
Північна Корея сприяє війні, яку Росія веде проти України. Пхеньян несе відповідальність за кровопролиття.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю Державного департаменту США Теммі Брюс на брифінгу.
"Північна Корея не допомагає. Вони не допомагають. Є інші країни, які також сприяють цій бійні, і їхні дії дозволяють їй продовжуватися. Треті країни, такі як Північна Корея, увічнили російсько-українську війну і несуть за неї відповідальність", - сказала вона.
Речниця Держдепу наголосила, що США "турбовані прямою участю Північної Кореї у війні". Вона також закликала КНДР припинити допомагати РФ у війні, нагадавши, що це порушує резолюції Радбезу ООН.
"Розгортання Північною Кореєю військ у Росії та будь-яка підтримка, яку Російська Федерація надає КНДР у відповідь, має припинитися", - заявила Брюс.
КНДР воює проти України
Восени минулого року Північна Корея відправила війська, яких згодом розгорнули у Курській області. Вони беруть участь у бойових діях проти України.
За останніми даними розвідки Південної Кореї, КНДР втратила на війні проти України вже 4700 військових.
Днями Росія вперше публічно визнала, що північнокорейські солдати воюють проти України у Курській області. Також участь у війні своїх військових підтвердила і сама Північна Корея.
Північна Корея також надає Росії боєприпаси, балістичні ракети, якими окупанти обстрілюють Україну, та системи озброєння, зокрема артилерію.
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