КНДР несет ответственность за войну РФ против Украины, - Госдеп США

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Государственного департамента США Тэмми Брюс на брифинге.

"Северная Корея не помогает. Они не помогают. Есть другие страны, которые также способствуют этой бойне, и их действия позволяют ей продолжаться. Третьи страны, такие как Северная Корея, увековечили российско-украинскую войну и несут за нее ответственность", - сказала она.

Спикер Госдепа подчеркнула, что США "обеспокоены прямым участием Северной Кореи в войне". Она также призвала КНДР прекратить помогать РФ в войне, напомнив, что это нарушает резолюции Совбеза ООН.

"Развертывание Северной Кореей войск в России и любая поддержка, которую Российская Федерация оказывает КНДР в ответ, должна прекратиться", - заявила Брюс.