КНДР несет ответственность за войну РФ против Украины, - Госдеп США
Северная Корея способствует войне, которую Россия ведет против Украины. Пхеньян несет ответственность за кровопролитие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Государственного департамента США Тэмми Брюс на брифинге.
"Северная Корея не помогает. Они не помогают. Есть другие страны, которые также способствуют этой бойне, и их действия позволяют ей продолжаться. Третьи страны, такие как Северная Корея, увековечили российско-украинскую войну и несут за нее ответственность", - сказала она.
Спикер Госдепа подчеркнула, что США "обеспокоены прямым участием Северной Кореи в войне". Она также призвала КНДР прекратить помогать РФ в войне, напомнив, что это нарушает резолюции Совбеза ООН.
"Развертывание Северной Кореей войск в России и любая поддержка, которую Российская Федерация оказывает КНДР в ответ, должна прекратиться", - заявила Брюс.
КНДР воюет против Украины
Осенью прошлого года Северная Корея отправила войска, которых позже развернули в Курской области. Они участвуют в боевых действиях против Украины.
По последним данным разведки Южной Кореи, КНДР потеряла на войне против Украины уже 4700 военных.
На днях Россия впервые публично признала, что северокорейские солдаты воюют против Украины в Курской области. Также участие в войне своих военных подтвердила и сама Северная Корея.
Северная Корея также предоставляет России боеприпасы, баллистические ракеты, которыми оккупанты обстреливают Украину, и системы вооружения, в частности артиллерию.
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