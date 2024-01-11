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У КНДР неподалік від ядерного полігону зафіксовано замлетрус

Фото: у КНДР неподалік від ядерного полігону зафіксовано замлетрус (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, 11 січня, біля північнокорейського ядерного полігону зафіксовано землетрус магнітудою 2,4.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap News Agency.

Як стверджує метеорологічне агентство Південної Кореї, ймовірно, землетрус стався природним шляхом. 

Поштовхи було зафіксовано близько за 41 кілометр на північний захід від міста Кільджу.

"У Кільджу знаходиться ядерний полігон Пунгері, де Північна Корея провела всі шість своїх ядерних випробувань", - пише видання. 

Військова діяльність КНДР

Північна Корея регулярно заявляє про свій "безперечний статус ядерної держави" та влаштовує регулярні пуски балістичних ракет в бік Східного та Жовтого морів.

18 грудня, повідомлялося про нібито здійснення КНДР запуску балістичної ракети малої дальності у напрямку Східного моря. За кілька годин Пхеньян провів другі ракетні випробування. 

Тим часом США та Південна Корея працюють над загальною стратегією ядерної оборони, яка б дозволила до середини наступного року створити інтегровану систему стримування ядерної зброї Північної Кореї. 

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КНДР