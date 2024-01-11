У КНДР неподалік від ядерного полігону зафіксовано замлетрус

Як стверджує метеорологічне агентство Південної Кореї, ймовірно, землетрус стався природним шляхом.

Поштовхи було зафіксовано близько за 41 кілометр на північний захід від міста Кільджу.

"У Кільджу знаходиться ядерний полігон Пунгері, де Північна Корея провела всі шість своїх ядерних випробувань", - пише видання.

Військова діяльність КНДР

Північна Корея регулярно заявляє про свій "безперечний статус ядерної держави" та влаштовує регулярні пуски балістичних ракет в бік Східного та Жовтого морів.

18 грудня, повідомлялося про нібито здійснення КНДР запуску балістичної ракети малої дальності у напрямку Східного моря. За кілька годин Пхеньян провів другі ракетні випробування.

Тим часом США та Південна Корея працюють над загальною стратегією ядерної оборони, яка б дозволила до середини наступного року створити інтегровану систему стримування ядерної зброї Північної Кореї.