КНДР назвали "преждевременным" возможное окончание войны на Корейском полуострове

"Нет никакой гарантии того, что подписание декларации об окончании войны приведет к отказу США от враждебной политики в отношении КНДР, особенно в нынешней острой ситуации на Корейском полуострове", - говорится в сообщении.

По словам главы МИД Северной Кореи Ли Ен Хо, можно "сотни раз провозгласить окончания войны", но ничего не изменится, пока не изменится политические обстоятельства вокруг Пхеньяна, а также пока Вашингтон не откажется от своей "враждебной политики".

Он отметил, что руководство страны считает принятие соответствующего документа преждевременным и не способным урегулировать имеющиеся разногласия.

Глава МИД Северной Кореи добавил, что главным условием для обеспечения стабильности на Корейском полуострове стоит отказ США от двойных стандартов.