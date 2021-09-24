КНДР назвали "передчасним" можливе закінчення війни на Корейському півострові

Влада КНДР заявила, що оголошувати офіційне припинення Корейської війни передчасно. Оскільки немає ніякої гарантії, що це призведе до скасування "ворожої політики США" відносно Пхеньяну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Немає ніякої гарантії того, що підписання декларації про закінчення війни призведе до відмови США від ворожої політики щодо КНДР, особливо в нинішній гострій ситуації на Корейському півострові", - йдеться в повідомленні.
За словами глави МЗС Північної Кореї Лі Ен Хо, можна "сотні разів проголосити закінчення війни", але нічого не зміниться, поки не зміниться політичні обставини навколо Пхеньяна, а також поки Вашингтон не відмовиться від своєї "ворожої політики".
Він зазначив, що керівництво країни вважає прийняття відповідного документа передчасним і не здатним врегулювати наявні розбіжності.
Глава МЗС Північної Кореї додав, що головною умовою для забезпечення стабільності на Корейському півострові стоїть відмова США від подвійних стандартів.
Нагадаємо, в США не змінили свою позицію щодо КНДР і продовжують виступати за денуклеаризацію Корейського півострова.
Додамо, минулого тижня Північна і Південна Корея випустили балістичні ракети, обидві країни розробили все більш сучасну зброю на тлі безплідних зусиль щодо переговорів з США.