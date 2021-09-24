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КНДР назвали "передчасним" можливе закінчення війни на Корейському півострові

Автор: Марія Кучерявець

Влада КНДР заявила, що оголошувати офіційне припинення Корейської війни передчасно. Оскільки немає ніякої гарантії, що це призведе до скасування "ворожої політики США" відносно Пхеньяну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Немає ніякої гарантії того, що підписання декларації про закінчення війни призведе до відмови США від ворожої політики щодо КНДР, особливо в нинішній гострій ситуації на Корейському півострові", - йдеться в повідомленні.

За словами глави МЗС Північної Кореї Лі Ен Хо, можна "сотні разів проголосити закінчення війни", але нічого не зміниться, поки не зміниться політичні обставини навколо Пхеньяна, а також поки Вашингтон не відмовиться від своєї "ворожої політики".

Він зазначив, що керівництво країни вважає прийняття відповідного документа передчасним і не здатним врегулювати наявні розбіжності.

Глава МЗС Північної Кореї додав, що головною умовою для забезпечення стабільності на Корейському півострові стоїть відмова США від подвійних стандартів.

Нагадаємо, в США не змінили свою позицію щодо КНДР і продовжують виступати за денуклеаризацію Корейського півострова.

Додамо, минулого тижня Північна і Південна Корея випустили балістичні ракети, обидві країни розробили все більш сучасну зброю на тлі безплідних зусиль щодо переговорів з США.

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