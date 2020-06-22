В КНДР напечатали 12 млн листовок для распространения в Южной Корее

Фото: флаг КНДР (wikimedia.org)

Для распространения листовок над Южной Кореей КНДР подготовила более 3 тысяч воздушных шаров

Издательства и типографии Пхеньяна напечатали 12 млн пропагандистских листовок для распространения на территории Южной Кореи. Для их распространения было подготовлено специальное оборудование, в том числе более 3 тысяч воздушных шаров.

Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

Отмечается, что изданные листовки "отражают гнев и ненависть людей из всех слоев общества".

Кроме того, типографии других городов страны намерены напечатать дополнительно несколько миллионов листовок.

Напомним, КНДР приступила к подготовке листовок для агитационной кампании против Южной Кореи.

Отметим, Пхеньян обвиняет Южную Корею в распространении листовок с оскорблениями в адрес Ким Чен Ына. Севернокорейские власти потребовали от Южной Кореи повлиять на активистов, которые занимаются переправой через границу антипхеньянських материалов, а сестра лидера КНДР Ким Чен Ына пригрозила Южной Корее применить армию.

Ранее стало известно, что Северная Корея взорвала межкорейское отделение связи в пограничном городе Кэсон.

КНДР также подвела свои войска к границе с Южной Кореей.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Надежда Собенко