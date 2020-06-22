У КНДР надрукували 12 млн листівок для поширення в Південній Кореї

Фото: прапор КНДР (wikimedia.org)

Для розповсюдження листівок над Південною Кореєю КНДР підготувала більше 3 тисяч повітряних куль

Видавництва і друкарні Пхеньяну надрукували 12 млн пропагандистських листівок для поширення на території Південної Кореї. Для їх поширення було підготовлено спеціальне обладнання, у тому числі понад 3 тисячі повітряних куль.

Про це повідомило Центральне телеграфне агентство Кореї.

Наголошується, що надруковані листівки "відображають гнів і ненависть людей з усіх верств суспільства".

Крім того, друкарні інших міст країни мають намір надрукувати додатково кілька мільйонів листівок.

Нагадаємо, КНДР приступила до підготовки листівок для агітаційної кампанії проти Південної Кореї.

Зазначимо, Пхеньян звинувачує Південну Корею в поширенні листівок з образами на адресу Кім Чен Ина. Північнокорейські власті зажадали від Південної Кореї вплинути на активістів, які займаються переправою через кордон антипхеньянських матеріалів, а сестра лідера КНДР Кім Чен Ина пригрозила Південній Кореї застосувати армію.

Раніше стало відомо, що Північна Корея розірвала межкорейское відділення зв'язку в прикордонному місті Кесон.

КНДР також підвела свої війська до кордону з Південною Кореєю.

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Автор: Надія Собенко