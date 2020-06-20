Напряжение между КНДР и Южной Кореей: у Ким Чен Ына подготовили следующий шаг

Фото: флаг КНДР (wikimedia.org)

КНДР подготовила пропагандистские листовки

Северная Корея готовится разослать пропагандистские листовки над своей южной границей, осуждая северокорейских перебежчиков и Южную Корею. Это будут ответные меры на распространение листовок со стороны Южной Кореи, которое накалило ситуацию.

Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что "разъяренные северокорейцы" по всей стране "активно продвигаются вперед в подготовке к запуску широкомасштабной рассылки листовок".

"Каждое действие нужно встречать с надлежащей реакцией, и только когда кто-то испытывает опеределенные чувства, можна узнать, насколько это оскорбительно", - заявили средства связи Ким Чен Ына.

Ранее в КНДР заявили, что Южная Корея распространяет листовки с оскорблениями в адрес Ким Чен Ына. Севернокорейские власти потребовали от Южной Кореи повлиять на активистов, которые занимаются переправой через границу антипхеньянських материалов, а сестра лидера КНДР Ким Чен Ына пригрозила Южной Корее применить армию.

Позже стало известно, что Северная Корея взорвала межкорейское отделение связи в пограничном городе Кэсон.

КНДР также подвела свои войска к границе с Южной Кореей.

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Автор: Инна Собора