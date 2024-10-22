КНДР може відправити пілотів для керування літаками РФ у війні проти України, - Newsweek

Як пише видання, КНДР відправила до Росії не лише сухопутні війська. Ймовірно, минулого місяця Північна Корея відправила пілотів-винищувачів до Владивостока.

Їх було відправлено не задовго до того, як з'явилась інформація щодо розгортання сухопутних військ КНДР 8 жовтня.

За даними Newsweek, така передислокація пілотів може бути пов'язаною з тренуваннями на російських бойових літаках, що постачаються до Північної Кореї. Але не виключено, що Росія, у якої наразі є нестача пілотів, звернулася за допомогою до Північної Кореї.

Якщо це дійсно так, то Росія стане першим місцем дислокації бойових пілотів Північної Кореї за кордоном з часів війни у В'єтнамі. Вони також діяли в Сирії та Єгипті під час війни Судного дня 1973 року.