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КНДР може повторити запуск військового супутника протягом тижня, - міноборони Південної Кореї

Фото: КНДР може запустити військовий супутник "протягом тижня" (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Північна Корея (КНДР) може повторити спробу запуску свого військового супутника "протягом тижня або близько того". Проблеми з двигуном їй допомогла вирішити Росія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Yonhap.

Невдалі спроби КНДР вивести супутник-шпигун на орбіту

Наприкінці травня цього року, КНДР намагалася вивести на орбіту "супутник-шпигун" Malligyong-1, проте ракета-носій втратила потяг і впала в Жовте море.

Пізніше, 16 червня, Південна Корея підняла з дна моря кілька частин ракети та супутника. Після аналізу знайдених деталей експерти заявили, що "супутник" взагалі не мав користі як розвідувальний.

КНДР зробила другу спробу запуску супутника 23 серпня. У Токіо заявили, що Пхеньян використав заборонену технологію балістичних ракет і що снаряд пролетів через повітряний простір країни поблизу Окінави.

А в листопаді Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї попередив, що КНДР найближчим часом може зробити третю спробу запуску шпигунського супутника у листопаді.

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КНДР