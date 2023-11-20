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КНДР может повторить запуск военного спутника в течение недели, - минобороны Южной Кореи

Фото: КНДР может запустить военный спутник "в течение недели" (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Северная Корея (КНДР) может повторить попытку запуска своего военного спутника "в течение недели или около того". Проблемы с двигателем помогла ей решить Россия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Yonhap.

Неудачные попытки КНДР вывести спутник-шпион на орбиту

В конце мая этого года КНДР пыталась вывести на орбиту "спутник-шпион" Malligyong-1, однако ракета-носитель потеряла поезд и упала в Желтое море.

Позже, 16 июня, Южная Корея подняла со дна моря несколько частей ракеты и спутника. После анализа найденных деталей эксперты заявили, что "спутник" вообще не имел пользы как разведывательный.

КНДР предприняла вторую попытку запуска спутника 23 августа. В Токио заявили, что Пхеньян использовал запрещенную технологию баллистических ракет и что снаряд пролетел через воздушное пространство вблизи Окинавы.

А в ноябре Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи предупредил, что КНДР в ближайшее время может предпринять третью попытку запуска шпионского спутника в ноябре.

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КНДР