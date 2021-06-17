КНДР грозит голод, - Ким Чен Ын

Он предупредил граждан, что еды будет мало, и надо готовиться к тяжелому периоду. По его мнению, принятые ограничения затянули "борьбу за обеспечение населения одеждой, питанием и жильем".

Отмечается, что диктатор КНДР выглядел заметно похудевшим.

Ранее Ким Чен Ын оценил ситуацию в стране за последние годы. Он назвал ее "самой трудной в истории".

Лидер КНДР также заявил, что страна вступила в новую эпоху, "выйдя за рамки стадии защиты и самосохранения, поэтому теперь ситуация требует радикального прогресса, изменений и темпов роста".