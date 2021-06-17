КНДР загрожує голод, - Кім Чен Ин

У КНДР попередили про загрозу голоду в країні. Причиною є неврожай і коронавірус.
Про це заявив голова Північної Кореї Кім Чен Ин, повідомляє New York Times.
Він попередив громадян, що їжі буде мало, і треба готуватися до важкого періоду. На його думку, прийняті обмеження затягнули "боротьбу за забезпечення населення одягом, харчуванням і житлом".
Зазначається, що диктатор КНДР виглядав помітно схудлим.
Раніше Кім Чен Ин оцінив ситуацію в країні за останні роки. Він назвав її "найважчою в історії".
Лідер КНДР також заявив, що країна вступила в нову епоху, "вийшовши за рамки стадії захисту і самозбереження, тому тепер ситуація вимагає радикального прогресу, змін і темпів зростання".
Нагадаэмо, президент США Джо Байден назвав умову зустрічі з лідером КНДР.
Раніше повідомлялось, що Адміністрація Джо Байдена має намір домогтися відмови КНДР від ядерної зброї.