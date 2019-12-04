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КНДР готова до застосування сили проти США

Новини » В світі     04.12.2019 - 18:55
КНДР готова до застосування сили проти США
Фото: Дональд Трамп і Кім Чен Ин (whitehouse.gov)

Північна Корея незадоволена висловлюваннями Трампа про Кім Чен Ине

У Північній Кореї (КНДР) висловили невдоволення заявою президента США Дональда Трампа стосовно лідера КНДР Кім Чен Ина, а також заявили про готовність до дій у відповідь щодо можливого застосування сили з боку Америки. Про це повідомляє Reuters.

За словами начальник генерального штабу армії КНДР Пак Чен Чхона, що існує реальна загроза військового протистояння між США та Північною Кореєю, незважаючи на дружні стосунки між лідерами країн Дональдом Трампом і Кім Чен Ином.

"Якщо США зроблять військове дію відносно КНДР, то будь-яка країна може очікувати удару у відповідь з нашого боку", - повідомив Чхон.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що під час візиту на саміт НАТО до Лондона 3 грудня Трамп назвав Кім Чен Ина "людиною-ракетою". Також президент США заявив про готовність застосувати силу в разі необхідності.

Раніше представники Північної Кореї відмовилися від переговорів з США про денуклеаризацію півострова. КНДР закликала США закликали покласти край так званій "політиці ворожості", якщо Америка хоче діалогу.

Також повідомлялося, що 4 грудня Кім Чен Ин незабаром збере лідерів правлячої партії, що може сигналізувати про підготовку до більш конфронтаційної позиції з міжнародним співтовариством.

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