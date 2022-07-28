КНДР готова к любому военному столкновению с США, - Ким Чен Ын

Северная Корея способна мобилизовать свои силы сдерживания ядерной войны и готова к любому военному столкновению с Соединенными Штатами.

Об этом заявил лидер КНДР Ким Чен Ын, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Глава КНДР сделал это заявление во время выступления на мероприятии в честь 69-й годовщины перемирия в Корейской войне.

Ким также осудил администрацию Южной Кореи Юн Сук Ёля, заявив, что любые попытки упреждающего удара по Пхеньяну будут встречены суровым ответом и даже уничтожением.

Северная Корея в последние месяцы испытала гиперзвуковые ракеты и ракеты, которые, по ее словам, могут нести тактическое ядерное оружие.