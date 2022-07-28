КНДР готова до будь-якого військового зіткнення з США, - Кім Чен Ин

Північна Корея здатна мобілізувати свої сили стримування ядерної війни і готова до будь-якого військового зіткнення зі Сполученими Штатами.
Про це заявив лідер КНДР Кім Чен Ин, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Глава КНДР зробив цю заяву під час виступу на заході на честь 69-ї річниці перемир'я в Корейській війні.
Кім також засудив адміністрацію Південної Кореї Юн Сук Йоля, заявивши, що будь-які спроби попереджувального удару по Пхеньяну будуть зустрінуті суворою відповіддю і навіть знищенням.
Північна Корея в останні місяці випробувала гіперзвукові ракети і ракети, які, за її словами, можуть нести тактичну ядерну зброю.
Нагадаємо, в травні КНДР здійснила пуск трьох балістичних ракет. За оцінками Сеула, одна з них була міжконтинентальною.
Запуск відбувся через кілька годин після того, як президент США Джо Байден покинув Японію після своєї першої поїздки в Азію на посаді президента. В Токіо він взяв участь у саміті лідерів Quad.
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