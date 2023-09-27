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КНДР депортує американського військового, який втік до країни із Південної Кореї

Фото: КНДР депортує американського військового, який втік до країни із Південної Кореї (voakorea.com)
Автор: Сергій Пишкін

Північна Корея вирішила депортувати військового США Тревіса Кінга, який втік до КНДР із Південної Кореї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Згідно з даними північнокорейського державного медіа, Кінг зізнався у тому, що в'їхав в країну нелегально. За його словами він втік до КНДР нібито через "нелюдське ставлення й прояви расизму" в армії США. 

Зазначається, що американський військовослужбовець також хотів би отримати притулок у Північній Кореї чи деінде з вищезгаданої причини. 

Водночас час та місце депортації Кінга не уточнюється. 

Втеча Тревіса Кінга

Тревіс Кінг - кавалерійський розвідник, який приєднався до Збройних сил США у січні 2021 року й останнім часом служив у Південній Кореї. В армії Штатів заявили, що незадовго до втечі він зазнав дисциплінарного стягнення за напад і провів 50 днів у слідчому ізоляторі.

В липні 2023 року Кінг без дозволу перетнув кордон КНДР під час цивільної поїздки по Об'єднаній зоні безпеки

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