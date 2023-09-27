RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

КНДР депортирует американского военного, бежавшего в страну из Южной Кореи

Фото: КНДР депортирует американского военного, бежавшего в страну из Южной Кореи (voakorea.com)
Автор: Сергей Пышкин

Северная Корея решила депортировать военного США Тревиса Кинга, бежавшего в КНДР из Южной Кореи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Согласно данным северокорейского государственного медиа, Кинг признался в том, что въехал в страну нелегально. По его словам он бежал в КНДР якобы из-за "бесчеловечного отношения и проявления расизма" в армии США. 

Отмечается, что американский военнослужащий также хотел бы получить убежище в Северной Корее или где-то еще по вышеупомянутой причине. 

В то же время время и место депортации Кинга не уточняется.

Бегство Тревиса Кинга

Тревис Кинг - кавалерийский разведчик, присоединившийся к Вооруженным силам США в январе 2021 года и в последнее время служивший в Южной Корее. В армии Штатов заявили, что незадолго до побега он подвергся дисциплинарному взысканию за нападение и провел 50 дней в следственном изоляторе.

В июле 2023 года Кинг без разрешения пересек границу КНДР во время гражданской поездки по Объединенной зоне безопасности.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиКНДРЮжная Корея