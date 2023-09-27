КНДР депортирует американского военного, бежавшего в страну из Южной Кореи

Согласно данным северокорейского государственного медиа, Кинг признался в том, что въехал в страну нелегально. По его словам он бежал в КНДР якобы из-за "бесчеловечного отношения и проявления расизма" в армии США.

Отмечается, что американский военнослужащий также хотел бы получить убежище в Северной Корее или где-то еще по вышеупомянутой причине.

В то же время время и место депортации Кинга не уточняется.

Бегство Тревиса Кинга

Тревис Кинг - кавалерийский разведчик, присоединившийся к Вооруженным силам США в январе 2021 года и в последнее время служивший в Южной Корее. В армии Штатов заявили, что незадолго до побега он подвергся дисциплинарному взысканию за нападение и провел 50 дней в следственном изоляторе.

В июле 2023 года Кинг без разрешения пересек границу КНДР во время гражданской поездки по Объединенной зоне безопасности.