У КНДР будують перший атомний підводний човен з стратегічними ракетами

Зазначається, що підводний човен водотоннажністю 8,7 тисячі тонн має нові "секретні підводні озброєння".

За словами диктатора КНДР Кім Чен Ина, Пхеньян повинен "дати ворогам зрозуміти, що вони неодмінно заплатять за посягання на його стратегічний суверенітет і безпеку", і що вони зіткнуться з нещадними ударами у відповідь, якщо "спробують застосувати військовий варіант".

У березні він відвідав верф, де офіційно оголосив про необхідність будівництва першого в країні атомного підводного човна. Він входить до передових систем озброєння, які Кім Чен Ин пообіцяв розробити поряд із супутниками-шпигунами і твердопаливними міжконтинентальними балістичними ракетами.

За даними південнокорейського агентства "Ренхап", Північна Корея має в своєму розпорядженні 150 ядерних боєголовок і може збільшити це число до більш ніж 400 до 2040 року.