В КНДР 1,4 мільйона чоловіків подали заявки на вступ до армії, - Reuters

Зростання напруги між КНДР та Південною Кореєю

Зазначимо, що напруженість між КНДР та Південною Кореєю існує вже довгий час. У різні роки ця напруженість то набирала, то зменшувала оберти.

За останні дні напруженість на Корейському півострові знову різко зросла. Причиною нового витка стали листівки з критикою Кім Чен Ина. Крім того, Північна Корея звинуватила Південну Корею в запусках дронів, які нібито долетіли до її столиці. Також Північна Корея підірвала свої ділянки міжкорейських доріг і привела війська в бойову готовність.

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