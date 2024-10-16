В КНДР 1,4 мільйона чоловіків подали заявки на вступ до армії, - Reuters

У Північній Кореї близько 1,4 млн молодих людей подали заявки на вступ або повернення до армії. В їх числі навіть студенти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
офіційне інформаційним агентством
Зазначимо, що напруженість між КНДР та Південною Кореєю існує вже довгий час. У різні роки ця напруженість то набирала, то зменшувала оберти.
За останні дні напруженість на Корейському півострові знову різко зросла. Причиною нового витка стали листівки з критикою Кім Чен Ина. Крім того, Північна Корея звинуватила Південну Корею в запусках дронів, які нібито долетіли до її столиці. Також Північна Корея підірвала свої ділянки міжкорейських доріг і привела війська в бойову готовність.
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