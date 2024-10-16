В КНДР 1,4 миллиона мужчин подали заявки на вступление в армию, - Reuters

Как пишет издание, молодые люди, в том числе студенты и представители молодежных лиг, подписавшие петиции о вступлении в армию, "были полны решимости" бороться в "священной войне за уничтожение врага оружием революции".

На фотографиях, опубликованных официальным информационным агентством KCNA, видно, что молодые люди подписывают петиции в неизвестном месте.

"Если начнется война, Южная Корея будет стерта с карты. Поскольку она хочет войны, мы готовы положить конец ее существованию", - говорится в отчете KCNA.

Северная Корея ранее делала подобные заявления о том, что молодые люди пытаются вступить на военную службу в период обострения напряженности, хотя, как отмечает Reuters, такие заявления трудно проверить.

Согласно данным Международного института стратегических исследований (IISS), у Северной Кореи 1,28 млн активных солдат и около 600 тысяч резервистов.

Министерство обороны Сеула не прокомментировало последний отчет KCNA, но предупредило, что если Северная Корея нанесет ущерб безопасности южнокорейцев, "этот день будет концом ее режима".