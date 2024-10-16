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В КНДР 1,4 миллиона мужчин подали заявки на вступление в армию, - Reuters

Фото: в КНДР 1,4 миллиона мужчин подали заявки на вступление в армию (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Северной Корее около 1,4 млн молодых людей подали заявки на вступление или возвращение в армию. В их числе даже студенты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как пишет издание, молодые люди, в том числе студенты и представители молодежных лиг, подписавшие петиции о вступлении в армию, "были полны решимости" бороться в "священной войне за уничтожение врага оружием революции".

На фотографиях, опубликованных официальным информационным агентством KCNA, видно, что молодые люди подписывают петиции в неизвестном месте.

"Если начнется война, Южная Корея будет стерта с карты. Поскольку она хочет войны, мы готовы положить конец ее существованию", - говорится в отчете KCNA.

Северная Корея ранее делала подобные заявления о том, что молодые люди пытаются вступить на военную службу в период обострения напряженности, хотя, как отмечает Reuters, такие заявления трудно проверить.

Согласно данным Международного института стратегических исследований (IISS), у Северной Кореи 1,28 млн активных солдат и около 600 тысяч резервистов.

Министерство обороны Сеула не прокомментировало последний отчет KCNA, но предупредило, что если Северная Корея нанесет ущерб безопасности южнокорейцев, "этот день будет концом ее режима".

Рост напряжения между КНДР и Южной Кореей

Отметим, что напряженность между КНДР и Южной Кореей существует уже долгое время. В разные годы эта напряженность то набирала, то сбавляла обороты.

За последние дни напряженность на Корейском полуострове снова резко возросла. Причиной нового витка стали листовки с критикой Ким Чен Ына. Кроме того, Северная Корея обвинила Южную Корею в запусках дронов, якобы долетевших до ее столицы. Также Северная Корея взорвала свои участки межкорейских дорог и привела войска в боевую готовность.

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