В КНДР 1,4 мільйона чоловіків подали заявки на вступ до армії, - Reuters
У Північній Кореї близько 1,4 млн молодих людей подали заявки на вступ або повернення до армії. В їх числі навіть студенти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Як пише видання, молоді люди, в тому числі студенти та представники молодіжних ліг, які підписали петиції про вступ до армії, "були сповнені рішучості" боротися у "священній війні за знищення ворога зброєю революції".
На фотографіях, опублікованих офіційне інформаційним агентством KCNA, видно, що молоді люди підписують петиції у невідомому місці.
"Якщо почнеться війна, Південна Корея буде стерта з карти. Оскільки вона хоче війни, ми готові покласти край її існуванню", - йдеться у звіті KCNA.
Північна Корея раніше робила подібні заяви про те, що молоді люди намагаються вступити на військову службу в період загострення напруженості, хоча, як зазначає Reuters, такі заяви важко перевірити.
Згідно з даними Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS), Північна Корея має 1,28 млн активних солдатів і близько 600 тисяч резервістів.
Міністерство оборони Сеула не прокоментувало останній звіт KCNA, але попередило, що якщо Північна Корея завдасть шкоди безпеці південнокорейців, "цей день буде кінцем її режиму".
Зростання напруги між КНДР та Південною Кореєю
Зазначимо, що напруженість між КНДР та Південною Кореєю існує вже довгий час. У різні роки ця напруженість то набирала, то зменшувала оберти.
За останні дні напруженість на Корейському півострові знову різко зросла. Причиною нового витка стали листівки з критикою Кім Чен Ина. Крім того, Північна Корея звинуватила Південну Корею в запусках дронів, які нібито долетіли до її столиці. Також Північна Корея підірвала свої ділянки міжкорейських доріг і привела війська в бойову готовність.
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