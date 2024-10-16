В КНДР 1,4 мільйона чоловіків подали заявки на вступ до армії, - Reuters

У Північній Кореї близько 1,4 млн молодих людей подали заявки на вступ або повернення до армії. В їх числі навіть студенти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Як пише видання, молоді люди, в тому числі студенти та представники молодіжних ліг, які підписали петиції про вступ до армії, "були сповнені рішучості" боротися у "священній війні за знищення ворога зброєю революції".

На фотографіях, опублікованих офіційне інформаційним агентством KCNA, видно, що молоді люди підписують петиції у невідомому місці.

"Якщо почнеться війна, Південна Корея буде стерта з карти. Оскільки вона хоче війни, ми готові покласти край її існуванню", - йдеться у звіті KCNA.

Північна Корея раніше робила подібні заяви про те, що молоді люди намагаються вступити на військову службу в період загострення напруженості, хоча, як зазначає Reuters, такі заяви важко перевірити.

Згідно з даними Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS), Північна Корея має 1,28 млн активних солдатів і близько 600 тисяч резервістів.