У КМВА відповіли, чи скоротять комендантську годину на Великдень

Комендантська година у Києві на свята

"Режим комендантської години у зв'язку з Великодніми, а також іншими святковими, пам'ятними днями - не переглядається. Додатково повідомляємо, що в попередні роки на Великдень, Різдво Христове, а також інші святкові дні, що супроводжуються церковною службою в нічний період, дія комендантської години не припинялася. Відтак обмеження, які стосуються комендантської години, діятимуть", - повідомили у КМВА.

Також у відомстві зазначили, що під час заходів, присвячених Великодню, посилять заходи безпеки, а саме:

запровадять додаткове патрулювання;

збільшать кількість особового складу працівників Національної поліції та інших служб в місцях скупчення людей у зв'язку з фактичним проведенням масових заходів.

Додамо, що у Києві комендантська година триває щоденно з 00.00 до 5.00, святкові й вихідні дні не є винятком. У цей час не можна перебувати на вулицях та у публічних місцях, а також переміщатись транспортом без особливих перепусток.

Яке покарання за порушення комендантської години

За порушення комендантської години в Україні передбачений штраф від 170 до 510 гривень. У разі повторного порушення протягом року сума покарання подвоюється. Також порушникам можуть призначити виправні роботи або адміністративний арешт на термін до 15 діб.

Втім, у більшості випадків, якщо правоохоронці ловлять українців на вулиці під час комендантської години, то дають лише попередження і не призначають покарання. У певних випадках людину можуть доставити до відділка, аби вона побула там до ранку.