В КГГА ответили, сократят ли комендантский час на Пасху

В Киеве на Пасху не будут сокращать комендантский час, ограничения будут действовать в обычном режиме с полуночи до 5 утра. Вместе с тем в столице усилят меры безопасности.
Об этом РБК-Украина сообщили в КГВА.
"Режим комендантского часа в связи с Пасхальными, а также другими праздничными, памятными днями - не пересматривается. Дополнительно сообщаем, что в предыдущие годы на Пасху, Рождество Христово, а также другие праздничные дни, сопровождающиеся церковной службой в ночной период, действие комендантского часа не прекращалось. Поэтому ограничения, касающиеся комендантского часа, будут действовать", - сообщили в КГВА.
Также в ведомстве отметили, что во время мероприятий, посвященных Пасхе, усилят меры безопасности, а именно:
Добавим, что в Киеве комендантский час длится ежедневно с 00.00 до 5.00, праздничные и выходные дни не являются исключением. В это время нельзя находиться на улицах и в публичных местах, а также перемещаться транспортом без пропусков.
За нарушение комендантского часа в Украине предусмотрен штраф от 170 до 510 гривен. В случае повторного нарушения в течение года сумма наказания удваивается. Также нарушителям могут назначить исправительные работы или административный арест на срок до 15 суток.
Однако в большинстве случаев, если правоохранители ловят украинцев на улице во время комендантского часа, то дают только предупреждение и не назначают наказание. В определенных случаях человека могут доставить в участок, чтобы он побыл там до утра.
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