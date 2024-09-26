КМВА про вибух у Києві: ракетного удару не було

"Щодо інформації про вибухи в Києві, яка шириться в засобах масової інформації. Перед та під час повітряної тривоги сили та засоби ППО столиці не працювали", - йдеться у повідомлення.

Як зазначили у КМВА, по території Києва ракетне озброєння ворога не застосовувалося.

"Довіряйте лише офіційним джерелам інформації. Не панікуйте і не піддавайтеся на маніпуляції. Повітряна тривога триває. Перебувайте в укриттях до відбою", - додали у військовій адміністрації.

Що цьому передувало

У четвер, 26 вересня, по всій Україні оголосили масштабну повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ повідомили про зліт російського МіГ-31К та пуски ракет "Кинджал".

Жителі Києва повідомляли, що відразу з повітряною тривогою у столиці пролунав вибух.