UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

КМВА про вибух у Києві: ракетного удару не було

Фото: КМВА заявила, що ракетного удару по Києву 26 вересня не було (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

У Києві 26 вересня не працювали сили протиповітряної оборони під час останньої повітряної тривоги. Ракетного удару не було.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію у Telegram.

"Щодо інформації про вибухи в Києві, яка шириться в засобах масової інформації. Перед та під час повітряної тривоги сили та засоби ППО столиці не працювали", - йдеться у повідомлення.

Як зазначили у КМВА, по території Києва ракетне озброєння ворога не застосовувалося.

"Довіряйте лише офіційним джерелам інформації. Не панікуйте і не піддавайтеся на маніпуляції. Повітряна тривога триває. Перебувайте в укриттях до відбою", - додали у військовій адміністрації.

Що цьому передувало

У четвер, 26 вересня, по всій Україні оголосили масштабну повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ повідомили про зліт російського МіГ-31К та пуски ракет "Кинджал".

Жителі Києва повідомляли, що відразу з повітряною тривогою у столиці пролунав вибух.

Варто додати, що сьогодні вночі росіяни атакували Україну шістьма ракетами та 78 дронами-камікадзе. Сили ППО знищили 66 дронів, ще вісім безпілотників втрачені локаційно. Один з "Шахедів" полетів назад у Росію.

Окупанти направили дрони на Київ, у столиці працювала ППО. Уламки збитих безпілотників упали у декількох локаціях. Також під ударом ворога були Івано-Франківськ, Миколаївська та Одеська області.

Детальніше про наслідки нічної атаки - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївППОВійна в УкраїніВійна Росії проти УкраїниРакетний удар