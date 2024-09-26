КГВА о взрыве в Киеве: ракетного удара не было

В Киеве 26 сентября не работали силы противовоздушной обороны во время последней воздушной тревоги. Ракетного удара не было.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию в Telegram.

"Об информации о взрывах в Киеве, которая распространяется в средствах массовой информации. Перед и во время воздушной тревоги силы и средства ПВО столицы не работали", - говорится в сообщении.

Как отметили в КГВА, по территории Киева ракетное вооружение врага не применялось.

"Доверяйте только официальным источникам информации. Не паникуйте и не поддавайтесь на манипуляции. Воздушная тревога продолжается. Находитесь в укрытиях к отбою", - добавили в военной администрации.

Что этому предшествовало

В четверг, 26 сентября, по всей Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. Воздушные силы ВСУ сообщили о взлете российского МиГ-31К и пусках ракет "Кинжал".

Жители Киева сообщали, что сразу с воздушной тревогой в столице прогремел взрыв.