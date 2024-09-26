КГВА о взрыве в Киеве: ракетного удара не было
В Киеве 26 сентября не работали силы противовоздушной обороны во время последней воздушной тревоги. Ракетного удара не было.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию в Telegram.
"Об информации о взрывах в Киеве, которая распространяется в средствах массовой информации. Перед и во время воздушной тревоги силы и средства ПВО столицы не работали", - говорится в сообщении.
Как отметили в КГВА, по территории Киева ракетное вооружение врага не применялось.
"Доверяйте только официальным источникам информации. Не паникуйте и не поддавайтесь на манипуляции. Воздушная тревога продолжается. Находитесь в укрытиях к отбою", - добавили в военной администрации.
Что этому предшествовало
В четверг, 26 сентября, по всей Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. Воздушные силы ВСУ сообщили о взлете российского МиГ-31К и пусках ракет "Кинжал".
Жители Киева сообщали, что сразу с воздушной тревогой в столице прогремел взрыв.
Следует добавить, что сегодня ночью россияне атаковали Украину шестью ракетами и 78 дронами-камикадзе. Силы ПВО уничтожили 66 дронов, еще восемь беспилотников потеряны локационно. Один из "Шахедов" улетел обратно в Россию.
Оккупанты направили дроны на Киев, в столице работала ПВО. Обломки сбитых беспилотников упали в нескольких локациях. Также под ударом врага были Ивано-Франковск, Николаевская и Одесская области.
Детальнее о последствиях ночной атаки - в материале РБК-Украина.
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