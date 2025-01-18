У КМВА уточнили кількість жертв через ранковий ракетний удар

"Сьогодні вранці у Шевченківському районі Києва внаслідок російської атаки загинули троє людей - двоє чоловіків 43-х та 25-ти років, і 41-річна жінка", - розповів він.

Інформація про четверту жертву не підтвердилася. Ще троє постраждалих отримали медичну допомогу на місці, але від госпіталізації відмовилися.