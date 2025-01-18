У КМВА уточнили кількість жертв через ранковий ракетний удар

Через удар по Києву вранці 18 січня загинули троє людей. Інформація про загибель ще однієї людини не підтвердилася.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимура Ткаченка.
"Сьогодні вранці у Шевченківському районі Києва внаслідок російської атаки загинули троє людей - двоє чоловіків 43-х та 25-ти років, і 41-річна жінка", - розповів він.
Інформація про четверту жертву не підтвердилася. Ще троє постраждалих отримали медичну допомогу на місці, але від госпіталізації відмовилися.
Російські військові вдарили ракетами по Києву зранку 18 січня. Одразу повідомлялось про трьох поранених, трьох загиблих. Пізніше з'явилась інформація про четверту жертву.
Також частково зруйновано виробничу будівлю з подальшим загоранням на третьому поверсі, заклад харчування, бізнес центр, торгівельний центр, магазин та 10 автомобілів.
Пошкоджено також вхід та вихід станції метро "Лукʼянівська". Зараз на місці працюють всі служби, протягом дня мають повернути водопостачання.
Детальніше про наслідки атаки на Київ та чому виникли такі серйозні руйнування попри те, що ракети були збиті - читайте в матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.