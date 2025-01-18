В КГВА уточнили количество жертв из-за утреннего ракетного удара

Последствия атаки РФ по Киеву

Российские военные ударили ракетами по Киеву утром 18 января. Сразу сообщалось о трех раненых, трех погибших. Позже появилась информация о четвертой жертве.

Также частично разрушено производственное здание с последующим возгоранием на третьем этаже, заведение питания, бизнес-центр, торговый центр, магазин и 10 автомобилей.

Повреждены также вход и выход станции метро "Лукьяновская". Сейчас на месте работают все службы, в течение дня должны вернуть водоснабжение.

Подробнее о последствиях атаки на Киев и почему возникли такие серьезные разрушения несмотря на то, что ракеты были сбиты - читайте в материале РБК-Украина.

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