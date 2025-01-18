У КМВА уточнили кількість жертв через ранковий ракетний удар

Через удар по Києву вранці 18 січня загинули троє людей. Інформація про загибель ще однієї людини не підтвердилася.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимура Ткаченка.

"Сьогодні вранці у Шевченківському районі Києва внаслідок російської атаки загинули троє людей - двоє чоловіків 43-х та 25-ти років, і 41-річна жінка", - розповів він.

Інформація про четверту жертву не підтвердилася. Ще троє постраждалих отримали медичну допомогу на місці, але від госпіталізації відмовилися.