В КГВА уточнили количество жертв из-за утреннего ракетного удара
Из-за удара по Киеву утром 18 января погибли три человека. Информация о гибели еще одного человека не подтвердилась.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Киевской городской военной администрации (КГВА) Тимура Ткаченко.
"Сегодня утром в Шевченковском районе Киева в результате российской атаки погибли три человека - двое мужчин 43-х и 25-ти лет, и 41-летняя женщина", - рассказал он.
Информация о четвертой жертве не подтвердилась. Еще трое пострадавших получили медицинскую помощь на месте, но от госпитализации отказались.
Последствия атаки РФ по Киеву
Российские военные ударили ракетами по Киеву утром 18 января. Сразу сообщалось о трех раненых, трех погибших. Позже появилась информация о четвертой жертве.
Также частично разрушено производственное здание с последующим возгоранием на третьем этаже, заведение питания, бизнес-центр, торговый центр, магазин и 10 автомобилей.
Повреждены также вход и выход станции метро "Лукьяновская". Сейчас на месте работают все службы, в течение дня должны вернуть водоснабжение.
Подробнее о последствиях атаки на Киев и почему возникли такие серьезные разрушения несмотря на то, что ракеты были сбиты - читайте в материале РБК-Украина.
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