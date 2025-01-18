В КГВА уточнили количество жертв из-за утреннего ракетного удара

Из-за удара по Киеву утром 18 января погибли три человека. Информация о гибели еще одного человека не подтвердилась.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Киевской городской военной администрации (КГВА) Тимура Ткаченко.

"Сегодня утром в Шевченковском районе Киева в результате российской атаки погибли три человека - двое мужчин 43-х и 25-ти лет, и 41-летняя женщина", - рассказал он. Информация о четвертой жертве не подтвердилась. Еще трое пострадавших получили медицинскую помощь на месте, но от госпитализации отказались.