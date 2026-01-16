КМВА про стан опалення: розриви труб є майже у кожному районі столиці

Розриви труб опалення у багатоквартирних будинках внаслідок замерзання фіксуються майже у кожному районі Києва.

Про це заявила прес-секретар КМВА Катерина Поп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір національного телемарафону.

"Таке явище (розрив труб у будинках – ред.) присутнє майже у кожному районі. Воно є технічним процесом, оскільки під час аварійності мережі теплопостачання люди не провели технічні дії для злиття систем, необхідні щоб унеможливити замерзання при настанні мінусових температур", - зазначила Поп.

За її словами, такі випадки перебувають на контролі у РДА, управителі будинків передають інформацію, і по кожному конкретному будинку визначаються строки проведення робіт та можливості відновлення теплопостачання.

"Якщо строки ремонту будуть затягуватись, то будуть шукати інші рішення для жителів таких будинків", - додала прес-секретар КМВА.

Удари по критичній інфраструктурі столиці

Останнім часом російська армія наростила інтенсивність ракетних та дронових атак по Києву. Основною метою ударів залишаються об'єкти критичної інфраструктури.

Внаслідок серії ударів на початку січня було пошкоджено енергетичну інфраструктуру, у результаті чого в Києві запровадили аварійні відключення електроенергії.