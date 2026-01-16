ua en ru
КМВА про стан опалення: розриви труб є майже у кожному районі столиці

П'ятниця 16 січня 2026 10:39
КМВА про стан опалення: розриви труб є майже у кожному районі столиці Фото: розриви труб є майже у кожному районі Києва (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Розриви труб опалення у багатоквартирних будинках внаслідок замерзання фіксуються майже у кожному районі Києва.

Про це заявила прес-секретар КМВА Катерина Поп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір національного телемарафону.

"Таке явище (розрив труб у будинках – ред.) присутнє майже у кожному районі. Воно є технічним процесом, оскільки під час аварійності мережі теплопостачання люди не провели технічні дії для злиття систем, необхідні щоб унеможливити замерзання при настанні мінусових температур", - зазначила Поп.

За її словами, такі випадки перебувають на контролі у РДА, управителі будинків передають інформацію, і по кожному конкретному будинку визначаються строки проведення робіт та можливості відновлення теплопостачання.

"Якщо строки ремонту будуть затягуватись, то будуть шукати інші рішення для жителів таких будинків", - додала прес-секретар КМВА.

Удари по критичній інфраструктурі столиці

Останнім часом російська армія наростила інтенсивність ракетних та дронових атак по Києву. Основною метою ударів залишаються об'єкти критичної інфраструктури.

Внаслідок серії ударів на початку січня було пошкоджено енергетичну інфраструктуру, у результаті чого в Києві запровадили аварійні відключення електроенергії.

За даними КМВА, станом на ранок 16 січня у Києві відсутні будинки без постійного електропостачання, але ще лишається близько 127 будинків без опалення.

На тлі ударів по енергетиці у КМДА зазначили, що генератори є оптимальним рішенням для багатоповерхових будинків у Києві, що мають власну інженерну інфраструктуру для систем опалення і де існують проблеми з теплом за відсутності електроенергії.

