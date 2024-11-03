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В КМВА розповіли особливості нічної атаки дронів на Київ

Фото: стали відомі особливості дронової атаки РФ на Київ 3 листопада (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

3 листопада дрони РФ намагались атакувати Київ групами, заходячи на столицю на дуже малих висотах. Попри це сили ППО збили всі безпілотники, які загрожували Києву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА.

"Сьогодні збройні сили ворога в черговий раз атакували столицю України. Зброя терору та ж сама - дрони. Вони були запущені переважно з північного-східного напрямку", - йдеться у повідомленні.

За даними КМВА, на Київ дрони заходили різними курсами і знову на дуже малих висотах.

"Протягом ночі повітряна тривога в місті оголошувалася двічі і сумарно тривала пʼять з половиною годин. Сили оборони знешкодили усі безпілотники, які загрожували столиці", - додали в адміністрації.

Наслідки атаки РФ

Внаслідок відбиття атаки було зафіксовано падіння уламків в Шевченківському та    Голосіївському районах міста.  

Зокрема, в Шевченківському районі пошкоджено дорожнє покриття, опору освітлення та електромережі.

В щонайменше пʼяти будівлях вибуховою хвилею пошкодженно скління вікон, вхідні групи. Пожежі та постраждалих немає. 

Тривога та робота ППО в Києві та області

У Києві та низці областей кілька разів за ніч оголошували тривогу. У Києві лунали вибухи. ППО працювала як над Києвом, так і в області.

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