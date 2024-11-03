В КМВА розповіли особливості нічної атаки дронів на Київ

"Сьогодні збройні сили ворога в черговий раз атакували столицю України. Зброя терору та ж сама - дрони. Вони були запущені переважно з північного-східного напрямку", - йдеться у повідомленні.

За даними КМВА, на Київ дрони заходили різними курсами і знову на дуже малих висотах.

"Протягом ночі повітряна тривога в місті оголошувалася двічі і сумарно тривала пʼять з половиною годин. Сили оборони знешкодили усі безпілотники, які загрожували столиці", - додали в адміністрації.

Наслідки атаки РФ

Внаслідок відбиття атаки було зафіксовано падіння уламків в Шевченківському та Голосіївському районах міста.

Зокрема, в Шевченківському районі пошкоджено дорожнє покриття, опору освітлення та електромережі.

В щонайменше пʼяти будівлях вибуховою хвилею пошкодженно скління вікон, вхідні групи. Пожежі та постраждалих немає.