В КГВА рассказали особенности ночной атаки дронов на Киев

3 ноября дроны РФ пытались атаковать Киев группами, заходя на столицу на очень малых высотах. Несмотря на это силы ПВО сбили все угрожавшие Киеву беспилотники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГВА .

"Сегодня вооруженные силы врага в очередной раз атаковали столицу Украины. Оружие террора то же самое - дроны. Они были запущены преимущественно с северо-восточного направления", - говорится в сообщении.

По данным КГВА, в Киев дроны заходили разными курсами и снова на очень малых высотах.

"В течение ночи воздушная тревога в городе объявлялась дважды и суммарно продолжалась пять с половиной часов. Силы обороны обезвредили все угрожавшие столице беспилотники", - добавили в администрации.

Последствия атаки РФ

В результате отражения атаки было зафиксировано падение обломков в Шевченковском и Голосеевском районах города.

В частности, в Шевченковском районе повреждено дорожное покрытие, опору освещения и электросети.

В не менее пяти зданиях взрывной волной повреждено остекление окон, входные группы. Пожара и пострадавших нет.