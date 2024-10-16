У КМВА розповіли про наслідки нічної атаки на Київ

Як повідомлялося раніше, під час нічної атаки проти України Росія завдала удару по одному з промислових об'єктів на території Тернопільської області. Виникла масштабна пожежа.

Станом на 06:00 16 жовтня, у Чорному морі знаходяться 2 російські судна, одне з яких є ракетоносієм із можливим загальним залпом "Калібрів" до 4 ракет.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.